Gagnez votre week-end à Anglet au Château de Brindos ***** en chambre de luxe et repas gastronomiques

Avec les Trésors de Fébus du 29 avril au 3 mai 2019, gagnez une nuit en chambre de luxe au Château de Brindos ***** avec vos petits déjeuners et 2 repas gastronomiques composé de 3 plats (entrée+plat principal+dessert/hors boissons)

Sir Reginald Wright richissime amoureux du Pays Basque, grand amateur d’art et voyageur dans l’âme, inscrivit Brindos dans la lignée des grandes demeures qui illustrent parfaitement l’atmosphère de fête perpétuelle.

Brindos n’a aujourd’hui rien perdu de sa dimension que l’on pourrait quasiment qualifier d’onirique.

A Anglet, à deux pas des plus belles plages de la Côte Basque, à 5 mn de Biarritz, une magnifique propriété composée :

– D’un parc arboré de 4 ha

– D’un lac privé de 10 ha

– D’une allée cavalière de 2,5 km autour du lac

Véritable havre de paix, à la fois résidence de villégiature privilégiée et de gastronomie mais aussi lieu de travail pour des séminaires haut de gamme. Le Château a su garder son style et sa personnalité avec une architecture d’inspiration hispano-mauresque.

Votre table - Château de Brindos

Pour vous restaurer, dans une élégante villégiature sur les rives d’un lac bucolique, une salle à manger avec vue panoramique sur le lac, aux beaux jours possibilité de déjeuner ou dîner en terrasse, possibilité de réserver un salon privé. Le chef vous offre une cuisine élégante, rigoureuse et subtile tout en portant une grande attention aux saveurs.

Votre chambre ? - Château de Brindos

Les chambres :

De 39m² a 43m²

Exposition sud-ouest 3 niveau – Rez-de-chaussée avec jardin privé équipée de chaises, table et chaises longues

1er étage : balcon avec table et chaises

2ème étage : terrasse avec table et chaises

Un week-en détente avec Les Trésors de Fébus - Château de Brindos

Adresse

Château de Brindos

1 Allée du Château

64600 Anglet

France

Gps : 43.462934, -1.529881

Contact

Tel : +33 5 59 23 89 80

Fax : +33 5 59 23 89 81

info@chateaudebrindos.com