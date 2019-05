Gagnez votre week-end au Château de Drudas **** avec dîners et petits déjeuners en jouant aux "Trésors de Fébus"

Cette semaine, gagnez une nuit en chambre Classique au Château de Drudas **** entre Toulouse et Montauban avec accès au spa et jacuzzi, avec dîners et petits déjeuners en jouant aux "Trésors de Fébus" chaque jour de 11h à midi sur France Bleu Béarn.

Bienvenue au Château de Drudas, classé aux Monuments historiques, une maison d'exception du XVIIIème siècle rénovée avec passion, dans le respect des codes de la décoration de l’époque avec des touches contemporaines pour lui apporter tout le confort du XXIème siècle.

Autrefois, dans un très grand et magnifique parc planté d’arbres centenaires, le domaine se composait d’un grand corps de logis principal en brique enduite où se trouvent les salons, une longue aile en retour, un petit logis attenant côté ouest, une orangerie à la suite, la terrasse et son belvédère, un ensemble de communs agricoles, deux pavillons symétriques encadrant le portail d’entrée, un pigeonnier et une glacière.

Ce plan ancien témoigne de la splendeur du domaine du Château de Drudas. Un vaste parc planté d’arbres centenaires abritait le château, une orangerie à la suite, la terrasse et son belvédère, un ensemble de communs agricoles, un pigeonnier et une glacière.

La situation géographique - Château de Drudas

L’hôtel dispose de 23 chambres dont 6 suites en duplex. Un spa parfaitement équipé : jacuzzi, sauna, cabine de soins.

Chaque chambre du Château de Drudas a bénéficié d’une rénovation de grande qualité selon les critères exigeants des Monuments historiques. Toutes les peintures, les restaurations de moulures, les boiseries et les serrureries ont été restaurées à l’identique. Inspirée par l’élégance raffinée du XVIII ème siècle, la décoration n’en laisse pas moins une grande part au confort moderne pour séjourner dans un cadre apaisant et chaleureux.

Votre chambre classique : 19 à 20 m², Grand lit double, Douche à l'italienne.

Une chambre classique - Château de Drudas

Le petit déjeuner est servi entre 7h00 et 10h00 dans le salon du Verdurier sous forme de buffet. Vous y trouverez un large choix de produits frais et régionaux. Si vous préférez la terrasse, il vous suffit de la demander pour profiter du parc et d'un cadre bucolique.

Le petit déjeuner - Château de Drudas

Une cuisine SENTIMENTALE

Axel Boisselier, le chef du Verdurier, est heureux de vous faire découvrir sa cuisine, qui se veut intuitive au fil des saisons, tout en laissant une large part au végétal. Le nom du restaurant évoque la fonction d'un des sujets de la " Maison-bouche du Roi". En effet, le verdurier était en charge de fournir les salades et les plantes aromatiques pour les cuisines royales.

Restaurant Le Verdurier - Château de Drudas

Le Spa

Dans l’aile ouest du château, découvrez le spa parfaitement équipé. Profitez du jacuzzi, du sauna ou d'un massage pour un moment de détente et de bien-être. Le spa est ouvert tous les jours de 8h00 à 22h00 en libre accès. Des serviettes et de l'eau y sont à votre disposition.

Profitez de votre séjour au Château pour vous détendre. Les esthéticiennes vous proposent des modelages californien, ayurvédique, suédois ou des prestations sur-mesure.

Spa et jacuzzi - Château de Drudas

Château de Drudas

Le village

31480 Drudas

Tél. : +33(0)5 34 57 88 88

Contacts

reservation@chateaudedrudas.com

Restaurant

verdurier@chateaudedrudas.com

Séminaires, évènements et privatisationsf.barreau@chateaudedrudas.com

Maison d'exception - Château de Drudas