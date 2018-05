Gagnez votre nuit avec petit déjeuners et repas pour deux personnes et accès à l'Espace Détente en jouant aux "Trésors de Fébus", tous les jours à 11 heures du lundi au vendredi sur France Bleu Béarn, avec Isabelle Young et Thierry Niogret.

la Maison Oppoca : les extérieurs - Maison Oppoca

Les différents propriétaires ont restauré et transformé cette bâtisse au fil du temps.

En 1996, Chantal et Dominique Massonde rachètent l’établissement. 10 ans plus tard, la maison est entièrement rénovée : des chambres au restaurant, en passant par la cuisine.

La création du salon de thé vient ajouter de nouveaux atouts à cette demeure.

Ici, nous mettons un point d’honneur à vous offrir tout notre savoir-faire!

La maison dispose désormais de dix chambres dans un style contemporain : parquet ancien, teintes panachées de beige et de blanc. Quelques touches de prune et de rose viennent apporter la douceur au lieu. Toutes les chambres sont équipées du confort moderne pour vous offrir bien-être et repos.

à table ! - Maison Oppoca

Dominique Massonde, propriétaire et chef au piano, se plaît à préserver l’authenticité de la cuisine basque.

Il met en avant le goût des produits pour une cuisine raffinée et inventive à la carte du restaurant. Un moment de découvertes et de saveurs.

Au restaurant, deux salles se partagent les ambiances entre tradition et modernité :

Mobiliers basques, mur en pierre, très belles poutres anciennes, exposition de peinture, vue sur les montagnes, terrasse ombragée…

Pendant l’été profitez midi et soir de notre terrasse au calme avec vu sur la montagne.

Idéal pour une pause gourmande.

au dodo ! - Maison Oppoca

Dans cet hôtel de charme du Pays Basque, synonyme de raffinement et d’authenticité, les 10 chambres (de 20 à 35m²) rendent hommage aux prénoms féminins basques, véritables hymnes à la nature omniprésente :

Insa, Argi, Ortzi, Izar, rivalisent de leur charme et de leur confort.

Le parquet de chêne succède aux marches de marbre pour faire place à la sobriété pure, raffinée et cosy.

De jolis meubles anciens et fauteuils patinés gris perle. Des tissus blancs cassés beiges ponctués de quelques touches de couleur…

Vous pourrez aussi profiter d’un petit déjeuner au jardin sur demande.

Espace détente - Maison Oppoca

La Maison a le plaisir de mettre à votre disposition son espace détente Sauna et jacuzzi sur réservation à la réception de l’hôtel.

Notre établissement propose également des soins esthétiques et des massages. Accordez vous une pause, les chaises longues sont à votre disposition. Découvrez la chaleur douce du sauna infrarouge au son d’une musique de relaxation. Détendez vous et goûtez aux effets délassants de notre jacuzzi. Réservation individualisée de 30 à 60 minutes (de 3€ à 5€) auprès de notre réceptionniste.

une bonne adresse ? - Maison Oppoca

64250 AINHOA - PAYS BASQUE Tel 05 59 29 90 72