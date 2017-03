Gagnez votre week-end en amoureux au gîte Bulle sur Sye en Drôme à Aouste-sur-Sye

Du 6 au 10 mars, France Bleu Drôme Ardèche vous rend la reprise plus douce après les vacances d'hiver, en vous offrant votre week-end à 2 au gîte Bulle sur Sye en Drôme, à Aouste sur Sye.

Écoutez , appelez et tentez de vous inscrire

Du 6 au 10 mars, écoutez France Bleu Drôme Ardèche.

À tout instant, nous vous demandons de composer le 04 75 40 10 10 pour vous inscrire au tirage du samedi 11 mars juste avant midi. Attention, il y a 4 rendez-vous par jour, jamais à la même heure et vous devez être parmi les 3 plus rapides à nous joindre pour que votre inscription soit validée. Tirage en direct parmi les 60 inscrits.

Écoutez comment nous vous demanderons de nous appeler:

Jeu pour gagner votre week-end à Bulle sur Sye en drôme

Bulle sur Sye en Drôme

Le gîte Bulle sur Sye en Drôme est un cocon récent, idéalement situé en vallée de la Drôme à Aouste-Sur-Sye. Il dispose d'une terrasse joliment pavée et bien orientée et d'un spa intérieur et privatif, équipement rare.

Le lot comprend :

une nuit avec petits déjeuners et linge de maison fourni.

arrivée samedi midi, départ dimanche en fin d'après-midi.

Week-end au choix en 2017, en fonction des disponibilités et hors juillet-Août.

Bulle sur Sye en Drôme - Intérieur - Virginie Marin-Aubert