Le Bol d’Or, mythique course internationale moto de vingt quatre heures, se déroulera sur le circuit Paul Ricard au Castellet les 14, 15 et 16 septembre 2018. Gagnez votre week-end pour 2 personnes avec France Bleu !

Première course motocycliste de 24 heures au monde, le Bol d’Or est la référence pour tous les passionnés de motos. En ouverture du Championnat du Monde FIM d’Endurance, 60 équipages s’affronteront et renoueront avec les plus belles pages de l’histoire du Bol d’Or, pour le plus grand plaisir des sportifs mais aussi des spectateurs.

