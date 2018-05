L'Hôtel du Parc, les Thermes de Salies-de-Béarn et France Bleu Béarn vous offrent une nuit en chambre double Prestige, avec deux diners et petits déjeuners, avec une heure d'accès à l'Escale Sensorielle et aux espaces thermoludiques.

Pour gagner votre week-end bien-être et remise en forme dans un cadre luxueux, jouez cette semaine aux "Trésors de Fébus" avec Isabelle Young et Thierry Niogret, tous les jours entre 11 heures et midi sur France Bleu Béarn.

Sous l'atrium de ce bâtiment classé aux monuments historiques, le Casino vous dévoile un large espace de jeux avec 50 machines à sous, sa table de black-jack et sa boule.

Le restaurant "Au fil du temps" est ouvert tous les jours et vous propose une cuisine traditionnelle haute en saveurs à déguster dans un cadre convivial.

la terrasse - Hôtel du Parc

l’Escale Sensorielle est un extraordinaire espace de bien-être entièrement dédié à l’eau thermale de Salies-de-Béarn mise en scène sous ses formes les plus étonnantes.

La Grotte de sel « Cristal de Source » est un véritable parcours dans l’univers du sel et de l’eau thermale, dans une succession de trois salles où tous les sens sont révélés

Salle d’aromathérapie où l’on peut respirer des vapeurs d’eau thermale originelles

Salle de chromothérapie aux murs couverts de plaques de cristaux de sel. Les lumières fluctuantes opèrent leurs bienfaits sur l’énergie vitale

Salle d’halothérapie où les larges surfaces de sel subliment les propriétés rayonnantes et ionisantes du sel. L’air salin donne à cette salle tout son potentiel en matière de thérapie par le sel.

Le Lagon Mer Morte avec ses arches de bois ondulantes, les lumières immergées du bassin est une invitation à la détente absolue. La saturation de l’eau en sel (300 grammes de sel par litre) permet au visiteur de se retrouver instantanément en situation de flottaison totale.

C’est véritablement l’état d’apesanteur qui domine, une sensation unique et très aérienne de relâchement total où tout le corps est au repos.

Ce merveilleux parcours du plaisir de tous les sens s’achève dans la Salle Soleil Bleu.

La chaleur douce et apaisante du lieu parachève le voyage sensoriel.

En créant ces produits exceptionnels d’une dimension Européenne, les Thermes de Salies de Béarn donnent aux vocables création et innovation tout leur sens »