Inscrivez-vous pour participer à l'émission Le Grand Tour de France, qui sera enregistrée jeudi 29 mars, et gagnez un week-end à près de Beaune avec Weekendesk.

Histoire, géographie, patrimoine et personnalités, les auditeurs s'affrontent dans la bonne humeur pour tenter de remporter le titre de Champion des régions. Rendez-vous dimanche 1er avril dans "Le Grand Tour de France" à 13h présentée par Géraldine Mayr. A l'occasion du Festival International du Film Policier de Beaune, France Bleu vous offre votre week-end près de Beaune à la date de votre choix (sous réserve de disponibilités).

Pour participer au jeu, inscrivez-vous en bas de cette page

Gagnez un week-end au Château de Gilly près de Beaune avec Weekendesk

Vous et la personne de votre choix êtes attendus au Château de Gilly*****à Gilly lès Citeaux. Savourez un moment unique dans le cadre authentique du Château de Gilly, ancienne demeure des abbés de Cîteaux du XIV et XVIIe siècle. Située à deux pas du célèbre Clos Vougeot, au cœur des Grands Crus de Bourgogne, entre Dijon et Beaune, vous serez séduit par ses douves, son jardin à la française et sa salle à manger magnifiquement voûtée d’ogives. L'élégance et le raffinement des chambres offrent des vues ravissantes sur les jardins, le village ou la rivière Vouge. Le restaurant, 3 toques au Gault Millau, vous propose de découvrir les mets gastronomiques du chef. Il est situé dans une ancienne cave à vin datant du XIVe siècle, à la conception architecturale extraordinaire. Réservation au restaurant obligatoire, sans réservation au préalable, l'hôtel ne pourra pas garantir de table à l'arrivée, et ce, pour la durée du séjour. Les amateurs de grands vins s'émerveilleront de la remarquable cave de près de 30 000 bouteilles. Des dégustations de vins en cave sont également proposées à proximité du château.

Votre séjour comprend :

1 nuit en suite avec les petits déjeuners gourmands

1 visite de cave avec dégustation de vins dans une cave proche de l'hôtel

Séjour valable un an sous réserve de disponibilités

@Château de Gilly*****