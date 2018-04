Inscrivez-vous pour participer à l'émission Le Grand Tour de France, qui sera enregistrée jeudi 19 avril, et gagnez un week-end près de Concarneau avec Weekendesk.

Histoire, géographie, patrimoine et personnalités, les auditeurs s'affrontent dans la bonne humeur pour tenter de remporter le titre de Champion des régions. Rendez-vous dimanche 22 avril dans "Le Grand Tour de France" à 13h présentée par Géraldine Mayr. France Bleu vous offre votre week-end près de Concarneau à la date de votre choix (sous réserve de disponibilités).

Gagnez votre week-end près de Concarneau avec Weekendesk

Vous et la personne de votre choix êtes attendus à l'Hôtel le Manoir du Stang***à Fouesnant. La forêt Fouesnant, située à 13Km de la ville de Quimper, fait partie de la belle région de Bretagne. Le Manoir du Stang, datant du XVIe au XVIIIe dispose de 16 chambres raffinées, aux meubles et boiseries anciennes, donnant vue sur les étangs ou les jardins. Vous pourrez apprécier le calme et le confort dans un cadre de charme et de prestige 3 étoiles. Son jardin à la Française, sa roseraie, ses étangs et ses prairies à 1 km de la mer sont autant d'atouts qui font de ce manoir qui s'étend sur 40 hectares un endroit magique. Durant votre séjour, de multiples distractions se trouvant à proximité sont disponibles, tels qu'un port de plaisance, un terrain de golf, d'équitation, des sentiers de randonnées, la plage, des excursions en mer ou encore la découverte de Concarneau, Pont Aven et Quimper.

Votre séjour comprend :

2 nuits en chambre double caractère

Les petits déjeuners

@Hôtel le Manoir du Stang***

Séjour valable jusqu'au 30 septembre 2018, excepté du 3 au 25 août et le week-end du 14 juillet