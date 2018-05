Inscrivez-vous pour participer à l'émission Le Grand Tour de France, qui sera enregistrée jeudi 24 mai, et gagnez un week-end au Mans avec Weekendesk.

Histoire, géographie, patrimoine et personnalités, les auditeurs s'affrontent dans la bonne humeur pour tenter de remporter le titre de Champion des régions. Rendez-vous dimanche 27 mai dans "Le Grand Tour de France" à 13h présentée par Géraldine Mayr. France Bleu vous offre votre week-end au Mans à la date de votre choix (sous réserve de disponibilités).

Pour participer au jeu, inscrivez-vous en bas de cette page

Gagnez votre week-end près du Mans avec Weekendesk

Vous et la personne de votre choix êtes attendus à Relais du Silence Domaine de la Courbe*** au Lude. Ancienne papeterie en bordure du Loir, le Relais du Silence Domaine de la Courbe est situé entre Le Lude et La Flèche aux portes du Maine, de l’Anjou et de la Touraine, à proximité des villes du Mans, Tours, Angers et à 3 heures de Paris par l’autoroute A28. Vous êtes assuré d’un accueil convivial pour faire de votre séjour un moment inoubliable. Les chambres, dont vous apprécierez le charme et le confort, vont vous permettre de passer un agréable moment de détente au bord du Loir, de la piscine d’été ou du spa (piscine intérieure, hammam et bain bouillonnant). Le restaurant bénéficie d'une vue panoramique sur le Loir, d’une ambiance rustique avec son four à bois et d'un décor d’antan. Vous dégusterez une cuisine gourmande et traditionnelle du haut Anjou.

Votre séjour comprend :

1 nuit en chambre supérieure

les petits déjeuners

Accès spa

Location de vélo

Séjour valable un an sous réserve de disponibilités

@Relais du Silence Domaine de la Courbe***