Galère & Panneaux digitaux

Ah parfois, à la gare, c’est la « galère » du train annulé. On rame sur les rames ! D’où la galère peut-être.

Excellent jeu de mots. La galère, ce bâtiment de guerre à voiles et à rames a en fait été utilisé jusqu’au XVIIIe et les rameurs étaient des hommes condamnés aux galères, une peine qui n’a disparu qu’en 1748. On distinguait sous l’Antiquité, les birèmes, deux rangs de rames de chaque côté, des trirèmes, trois rangées de rames superposées, des galères redoutables dans les batailles navales ! Entre nous, la galère d’un train en retard ou annulé, c’est certes très pénible, mais c’est mieux que d’avoir des chaînes aux pieds ! Et puis n’oublions pas la belle expression du XVIIe : vogue la galère. Advienne que pourra ! On est en vacances !

Premier réflexe en arrivant à la gare, vite lire les panneauxdigitaux. Est-ce qu’on est sur le bon quai ? À quelle heure arrive le train ? Alors panneau digital, ça vient d’où ? Du paradis ou de l’enfer ?

Des deux ! Mais quand tout roule bien, on oublie que c’est quand même parfait d’être si bien informé ! Et justement ces panneaux lus avec inquiétude ne sont pas sans ancêtres lointains. Ils viennent au tout départ du latin panus, désignant une bande d’étoffe. Et lorsque le mot entre français au XIIe siècle, sous la forme panneau, il s’agit toujours d’un morceau d’étoffe, un petit pan, mais également déjà d’un panneau de bois. Enfin comme la position d’un panneau est toujours verticale c’est aussi un filet de grosses mailles, tendu pour le gibier. D’où tomber dans le panneau, c’est-à-dire se faire piéger. Enfin, naissent les panneaux publicitaires au XIXe et au XXe s. voici les panneaux lumineux puis digitaux les fameux écrans à cristaux liquides. Digital, vient de l’anglais digit, nombre : on recommande de dire numérique. Le système SNCF s’appelle Infogare, conçu en Bretagne. Avec un code graphique, bleu pour le départ, vert pour les arrivées, rouge pour les informations. Et il y a une information que je n’ai jamais vue : le train est parti en avance…