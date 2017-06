Game Fair : vivez-le en direct de Lamotte-Beuvron sur France Bleu Orléans

Plus de 80 000 visiteurs sont attendus pour l'édition 2017 du Game Fair qui se tient à Lamotte-Beuvron en Sologne les 23, 24 et 25 juin. Vivez cet événement dans une émission spéciale vendredi entre 16h et 19h.

France Bleu Orléans partenaire du Game Fair 2017

France Bleu Orléans est partenaire du plus grand salon de la Chasse de France. Venez nous retrouver au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron pour trois jours de nature, de découvertes et d’échanges. Ce vendredi entre 16h et 19h nous recevrons en direct de l’événement tous ceux qui font du Game Fair, un rendez-vous incontournable.

500 exposants, 3500 marques présentes, de nombreuses animations et un Village chien avec 3000 chiens de chasse, il ne manque que vous. Tous les détails sur le site officiel du Game Fair 2017