Gagnez votre Jambon de Bayonne avec France Bleu Toulouse

A l'occasion de la Foire au Jambon de Bayonne, du 13 au 16 avril, France Bleu et le Consortium du Jambon de Bayonne vous offrent un jambon et des paniers garnis.

Le Jambon de Bayonne n’est pas né à Bayonne mais dans les campagnes environnantes du bassin de l’Adour. Le nom de la belle cité basque lui a été attribué à partir de la Foire au Jambon qui se tient à Bayonne depuis 1426 et d’où il était expédié par bateau !

Le Jambon de Bayonne est le jambon sec le plus connu, le plus aimé et le plus acheté en France. Il est produit selon des méthodes ancestrales.

Selon la légende, un extraordinaire enchaînement de circonstances serait à l’origine du Jambon de Bayonne. Un jour au cours d’une battue, Gaston Fébus, Comte de Foix, blessa un sanglier qui s’enfuit et fut découvert par des chasseurs, quelques mois plus tard, dans une source d’eau salée à Salies de Béarn. L’animal était en parfait état de conservation et la chair de ses cuisses d’une incroyable finesse gustative ! C’est ainsi que serait née la salaison sur le Bassin de l’Adour…

Le bassin de l'Adour

Gagnez votre Jambon de Bayonne

Du lundi 10 au vendredi 14 avril, on cuisine ensemble à 10h00. Partagez vos recettes au 05 34 43 31 31 et gagnez votre Jambon de Bayonne entier, à l'os, avec son présentoir, son couteau et un échantillon de Sel de Salies de Béarn.

A gagner aussi votre panier garni avec un quart de jambon de Bayonne conditionné sous-vide et son Sel de Salies de Béarn, un moulin à sel, un pot de 120g de Fleur de Sel, un pot de 180g de Pâté au piment d’Espelette, un pot de 180g. de Pâté au floc de Gascogne.