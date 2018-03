Cette année encore avec France Bleu Pays Basque, une centaine d’artistes du Pays Basque répond à l’appel de Gorka et Naia Roblès et surtout d'Eric Cahuzac de l'association "Pena Kimio" au profit du service hématologie du centre hospitalier de la Côte Basque. Un grand concert le samedi 21 avril 2018

Depuis trois ans des femmes et des hommes unissent leur voix, leur talent et leur plaisir d'être ensemble afin d'offrir un sublime concert afin de récolter des fonds pour permettre d'améliorer le quotidien des patients atteints d'un cancer et de soutenir le service hématologie du centre hospitalier de la Côte Basque.

Découvrez le clip du premier extrait de l'album : "C'est le moment"

"Les Basques ont du choeur" c'est donc un grand concert à la gare du midi de Biarritz le 21 avril à 20h30 mais c'est aussi un superbe album composé de chansons extraites des spectacles précédents et d'un titre composé pour l'occasion. "C'est le moment" à découvrir en écoutant France Bleu Pays Basque mais aussi avec ce clip :

Vous êtes attendus le 21 avril à la gare du midi de Biarritz

"Les Basques ont du choeur" c'est une soirée musicale pleine de surprises, de rire et d'émotion sur la scène de la gare du midi de Biarritz. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places qui sont proposées au prix de 10 euros au profit de l'association "Pena Kimio"