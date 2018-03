Cette année encore au Pont du Gard, la garrigue revêt ses habits de fête pendant le week-end de Pâques, les 1er et 02 avril 2018. Marché des saveurs méditerranéennes, ateliers, spectacles, pique-nique, animations musicales ... tout un programme pour savourer l'arrivée des beaux jours.

France Bleu Gard Lozère partenaire de Garrigue en Fête

Le printemps est de retour… la nature s’éveille, les couleurs resplendissent, les senteurs éclatent et Garrigue en Fête déroule son tapis de surprises pendant le week-end de Pâques, dimanche 1er et lundi 2 avril.

Petits et grands, en famille et entre amis, venez déguster le pique-nique fermier, parcourir le marché des saveurs méditerranéennes ou encore vous initier à la découverte de la faune et de la flore de garrigue sans oublier la chasse aux œufs de Pâques, les siestes musicales et les airs des guinguettes.

Le programme

A partir de 10h00 et toute la journée, retrouvez les différentes animations artistiques dans les différentes parcelles de Mémoires de Garrigue. Des paniers pique-nique* vous sont proposés par Bienvenue à la ferme pour la pause déjeuner. Vous pouvez aussi profiter du marché de producteurs locaux qui s'installe pendant 3 jours du samedi 31 mars au lundi 02 avril 2018.

A ne pas manquer également le lundi matin de 9h à 10h30 la grande chasse aux œufs. Munis d'un permis de chasse, les enfants de 4 à 10 ans devront chasser des œufs colorés… Une, deux, trois, quatre.. couleurs ! Et le tour sera presque joué ! Et oui ! Il faudra aussi confectionner un joli nid, tout douillet… et qui sait ? L’œuf tout doré pointera son nez !

Découvrez le programme complet Garrigue en Fête 2018, ici.

* : Pensez à réserver votre panier pique auprès de Bienvenue à la ferme, par mail : bienvenuealaferme@gard.chambagri.fr ou par Tél. 06.03.36.73.06

France Bleu Gard Lozère partenaire de Garrigue en Fête 2018 au Pont du Gard les 1er et 2 avril

Garrigue en Fête, les 1er et 2 avril au Pont du Gard, un événement France Bleu Gard Lozère !