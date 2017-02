Gauche Busters, la revue Scoute 2017 avec France Bleu Alsace

La revue satirique et humoristique Scoute est de retour sur la scène de Schiltigheim et France Bleu Alsace vous offre vos places.

La troupe de la revue Scoute est sur la scène de la salle des fêtes à Schiltigheim, jusqu'au 1er avril 2017, avec un nouveau spectacle intitulé "Gauche Busters". France Bleu Alsace vous offre vos places, restez à l'écoute et appelez le 03 88 25 15 15.

Gauche Busters, la revue scoute 2017

"En 2017, on change tout !

Affiche de la revue Scoute 2017

On arrête de vivre comme en 2016 où tout était un peu confus. C’est vrai, en 2016, on savait pas s’il fallait aimer son CRS ou lui taper dessus, s’il fallait faire le plein d’essence ou de mauvaise humeur, si Monseigneur Barbarin ferait un jeûne ou un jeune, si on devait sortir son 49.3 ou rentrer sa 12.7, avoir les abeilles ou le bourdon, décorer l’Arabie ou admirer la Sophie, passer ses nuits debout ou ses jours dans la boue…

Bref, en 2016, on était condamnés à l’incertitude ! En 2017 enfin, tout sera joli. Les gens s’aimeront sans entrave, ils danseront, nus, sur des gazons anglais, avec des mésanges bigarrées voletant autour d’eux. On sera tous vegans pour pas faire de mal aux gentils animaux. Les taureaux dans l’arène joueront à colin-maillard avec les toreros. Le président de la République épousera une princesse et Prince sera même pas mort.

Le 49.3 sera divisé par 12 et multiplié par 4. Le train des sénateurs ne sera plus gratuit. La SECU sera bénéficiaire parce que les Français seront même plus malades… Le travail sera aboli et Myriam ramollie. En 2017, tout sera beau… et on va se faire chier grave… Mais ne vous inquiétez pas : pour que cette horreur n’arrive pas, la Revue Scoute va s’occuper de remettre les pendules à l’heure !" Daniel Chambet-Ithier, metteur en scène.

Dates :

du 14 janvier au 20 février 20h30

du 8 au 1er avril 20h30

les dimanches à 17h

Tarifs :

Plein 29€

Réduit 26€

Abonnés 18€

Intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA 7€

Carte Culture, Atout Voir et moins de 16 ans 6€

Le site de la ville de Schiltigheim pour en savoir plus sur la revue Scoute 2017.