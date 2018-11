Geoffroy de Pennart invité d'honneur du Festival du livre jeunesse de Rouen 2018

73 auteurs et illustrateurs à rencontrer en 2018

Geoffroy de Pennart a écrit et illustré près de 30 livres depuis ses débuts en 1992. Il y met en scène une galerie de personnages, souvent inspirés de contes revisités avec beaucoup d’humour : Chapeau rond rouge, Georges le dragon, Sophie la vache musicienne… et bien sûr une ribambelle de loups : le célèbre Igor, le sentimental Lucas, et tous les autres : Boris, Wladimir, Valentine, Auguste, Marie-Charlotte, Alexis, Lucas, Octave, Emile et Chloé !

Téléchargez le programme des dédicaces

Les animations:

La marmite à histoires

Venez vous poser sous la tente des marmitons et farfouiller dans les livres sélectionnés pour un moment de détente assuré. Préparez un délicieux souper avec vos créations en papier à déposer dans la marmite prévue à cet effet

30/11 et 1/12 10h/20h et 2/12 10h/18h

Petites et grandes histoires

Les bénévoles de l’association Lire et faire lire proposent aux petits et aux grands des lectures tirées des sélections Noël et Tout-petits

2/12 10h/18h

Lecture musicale Opéra de Rouen Normandie Gratuit sur réservation

Delphine Astoux, comédienne-raconteuse, artiste lyrique, Pascale Thiébaux et Elena Pease, violonistes, enchantent petits et grands par leur interprétation et leur sensibilité.

1/12 11h30/ 12h10 et 13h30/14h10

Tapis à histoires, Kamishibaï, parcours de motricité…

Les professionnels des crèches vous accueillent avec des activités riches et variées !

1/12 10h30/12h30 et 14h30/18h

Contes à la demande avec Youle compagnie

1/12 11h45/12h15 et 17h30/18h

2/12 11h/11h30 et 14h/14h30

L'arbre à livres compagnie des frères Georges

1/12 16h/16h40

Ratatouille Rhapsody Compagnie ça s'peut pas

Entre casseroles et chansons, les deux cuisiniers auront besoin de l’aide du public pour leur aventure gustative !

2/12 15h/16h

Le site du festival du livre jeunesse de Rouen

Le lieu: Halle aux toiles, Place de la Basse Vieille Tour – Rouen

Horaires:

Le vendredi 30 novembre 2018 : de 10h00 à 20h00

Le samedi 1er décembre 2018 : de 10h00 à 20h00

Le dimanche 2 décembre 2018 : de 10h00 à 18h00

Tarif: 2€50 gratuit pour les - de 18 ans, étudiants, bénéficiaires des minima sociaux, familles nombreuses.