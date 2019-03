A l’origine, il y a deux jeunes garçons avec des guitares en bois qui chantent comme des oiseaux.

Antoine Wielemans et Lionel Vancauwenberghe s’ennuient sévère sur les bancs de l’école de leur petite ville de province. Alors, ils écrivent, bidouillent. Et se découvrent un talent inné pour la mélodie. A la sortie de leur premier album («From Here to There»), un journaliste écrit : “Si ces garçons étaient anglais, ils seraient des stars dans trois mois”. Mais ils sont belges. Et dans les petits pays, on gravit les marches une à une. C’est donc pas à pas, leur vie toute entière, qu’ils vont documenter dans leur musique. La candeur des débuts («From Here to there», 2003). Puis, l’entrée dans l’âge adulte, le découragement face à la tâche à accomplir, l’envie de tout arrêter ou de fuir («Plan Your Escape», 2008). Et enfin, l’injustice. La mort de Denis, le batteur, un soir de mai. Et cette force qui revient peu à peu. Qui nous dit “Tu es en vie ! Et toi seul peux donner un sens à tout cela” («Everest», 2013). Quatre longues années après «Everest», les GIH ont donné naissance à «Nocturne» en septembre 2017. L’album le plus “agile”, le plus “facile à écrire et réaliser” selon les dires du groupe. Superbe album, qui impose encore un peu plus les Girls in Hawaii comme un groupe essentiel. Capable de rester lui-même tout en bifurquant pourtant. Car cette fois, les garçons ont décidé d’avancer sur deux tableaux : les textes d’abord qui mettent de côté le mal être adolescent (“On n’a plus vingt ans, il va falloir un jour assumer”) et la musique aussi, qui range un peu les guitares pour privilégier les sonorités électroniques.

