Gîte & Souvenir

Un gîte, c’est une des formules retenue pour se loger pendant les vacances. On y dort et on s’y restaure, et après une journée de tourisme on y échange, mais aussi on y fixe ses souvenirs. Gîte, c’est un mot qui sonne bien, il vient d’où ? Et d’ailleurs le gîte du lièvre, c’est la même origine ?

En effet, c’est là où il dort. C’est au XIIe siècle que le mot gîte est entré en français, et c’est un mot de la famille du verbe gésir qui a presque disparu. Il signifiait « être étendu, couché » et on ne le retrouve pour ainsi dire plus que dans la formule sinistre ici gît untel, « Ici sous cette pierre tombale gît le Seigneur des lieux » dit le guide. De fait le mot gîte a d’emblée désigné le lieu où l’on dort. D’où l’expression offrir le gîte et le couvert à quelqu’un, c’est-à-dire le coucher et les repas. Par ailleurs, les voyageurs de jadis à pied ou à cheval, aimaient à avoir le gîte assuré. Enfin, en 1965, lorsque s’est fortement développé le tourisme sont nés les gites ruraux des logements aménagés à la campagne pour, recevoir des hôtes moyennant rétribution. Et pour les randonneurs, sont aussi nés les gîtes d’étape. Quant à la gîte du bateau, au féminin, c’est le fait qu’il se couche…

Et dans un gîte on forge plein de souvenirs. Et dans souvenir on reconnaît venir, mais je ne vois pas le rapport…

En fait, la première fois qu’on atteste du mot souvenir, c’est dans la Chanson de Roland au XIe siècle « De grande douleur il put se souvenir ». Diable ! Heureusement les souvenirs de vacances, ce sont de belles images gardées en tête et puis des petites choses achetées qu’on mettra chez soi pour se souvenir avec plaisir de tel ou tel lieu. Au départ, il y a le latin subvenire, venir dessous, en fait venir en surface à la mémoire, c’est cela l’image. Comme quelque chose qui monte à la surface de l’eau.. Il y a de belles formules des auteurs de mots croisés pour le Souvenir, par exemple « Passé en tête » ou encore « mémoire en conserve » ! Et puis, très littéraire. « Un édifice immense » disait Marcel Proust. Eh bien ayons des wagons de beaux souvenir en tête !