24 heures de glisse et de concerts au profit d'une grande cause : en dix ans, Glisse en Cœur s'est imposé à la fois comme LE rendez-vous sportif de l'hiver au Grand-Bornand et l’événement caritatif n°1 de la montagne française avec plus d' 1 600 000 euros de dons récoltés à ce jour.

samedi 24 mars

L'enjeu de Glisse en Cœur consiste, pour les quelques 150 équipes engagées, à parcourir le plus de kilomètres à skis, de jour comme de nuit, non sans avoir au préalable réuni un maximum de dons.

Cette année, c'est à l'association TFA que reviendront les dons réunis en amont et pendant l'événement.

Parrain de Glisse en Cœur depuis le début de l'aventure, Stéphane Thébaut présentera cette 11ème édition.

Les ambassadeurs 2018 sont Plastic Bertrand et Cock Robin, ils proposeront un grand concert solidaire le samedi 24 mars sur le front de neige du Grand-Bornand alors même que la course battra son plein !