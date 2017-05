Grand concours de chorales Grand Est et Franche-Comté : inscrivez votre chorale

Nous invitons les chorales amateurs du Grand Est et de Franche-Comté à s'inscrire à notre grand concours de chorales avec le concours de l'INECC à l'occasion de la Foire Internationale de Metz.

Dans le cadre de la 82e Foire Internationale de Metz, Metz Evénements, France Bleu Lorraine et l'INECC Mission Voix Lorraine organisent un concours à destination des chorales et ensembles vocaux de la région Grand Est ou de Franche-Comté, sous la forme d'un tremplin dans un espace dédié, les 30 septembre et 8 octobre 2017.

Qui peut participer ?

Vous faites partie d'un choeur de moins de 60 choristes. Vous souhaitez confronter votre niveau à celui d'autres choeurs amateurs de la région. Petits ou grands ensembles, de 7 à 77 ans, ce concours est pour vous !

Modalités du concours

Tout ensemble vocal ou choral de la région Grand Est ou de Franche-Comté peut participer au concours de chant choral à partir de 8 personnes et dans la limite de 60 choristes maximum, sans condition d’âge ou de sexe. Les chorales scolaires, universitaires et d’écoles de musique sont invitées à participer. Ce concours est réservé aux ensembles amateurs, 20 ensembles maximum seront soumis au vote du public (un vote par adresse IP). Toute fraude ou tentative de fraude prouvée entrainera la disqualification de l’ensemble vocal ou choral en cause. Si plus de 20 ensembles sont inscrits, le jury se réunira pour sélectionner les 20 finalistes. Les organisateurs se réservent le droit de modifier les conditions du concours. Les gagnants seront choisis par les internautes, le public et par un jury de professionnels et d’experts du chant choral.

Pour envoyer votre candidature : remplir le formulaire d'inscription en ligne sur www.francebleu.fr (ci-dessous) ou www.inecc-lorraine.com

Date limite des inscriptions : 15 juin 2017

Vote des internautes : du 30 juin au 15 août

Annonce des 10 groupes sélectionnés : 31 août 2017

Concours à la FIM : 30 septembre et 8 octobre 2017

Les prix

A gagner pour tous les ensembles sélectionnés : pour les finalistes, une sortie tous frais payés par les partenaires de la Foire Internationale de Metz et d’autres prix encore.

1er prix : Une entrée à Pokeyland pour l’ensemble du choeur

2e prix : Une sortie avec visite des jardins fruitiers de Laquenexy pour l’ensemble du choeur

3e prix : Le repas de fin d’année offert par Metz événements et le restaurant du Parc pour l’ensemble du choeur