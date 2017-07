Grand jeu de l'été du 10 au 14 juillet 2017 avec France Bleu Besançon

Répondez à la question "vacance" de la semaine et sélectionnez-vous pour le tirage du vendredi.

Gagnez un superbe séjour en Côte d'Or en jouant avec nous

Rien de plus simple. appelez le 03 81 833 111 à 6h20, 7h20 et 8h20. Chaque sélectionné participera au tirage du vendredi à 8h35. Cette semaine, France Bleu Besançon et l'Office du Tourisme de Côte d'Orvous emmène en Côte d'Or.

Pour participer, appelez le 03.81.83.31.11.

Votre cadeau

Un magnifique séjour pour 1 nuitée pour deux personnes à l’Hôtel Le Clos Badan (petit-déjeuner compris)

Le Clos Badan est situé aux portes de Nuits St Georges. Sa situation idéale, entre Dijon et Beaune, vous permet de découvrir la Bourgogne à travers son terroir, son histoire et son vignoble classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Tres proche de la sortie d’autoroute A 31 le Clos Badan est l’étape idéale pour se reposer dans un cadre calme et chaleureux.

Et des entrées pour visiter la Côte d'Or

Une entrée pour 2 personnes chez Veuve Ambal (producteur de crémant de Bourgogne) – visite et dégustation

Une entrée pour 2 personnes à la fromagerie Gaugry (producteur d’époisse) – visite et dégustation