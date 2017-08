Grand jeu de l'été du 14 au 18 août 2017 avec France Bleu Besançon

Répondez à la question "vacances" de la semaine et sélectionnez-vous pour le tirage du vendredi.

Rien de plus simple. appelez le 03 81 833 111 à 6h20, 7h20 et 8h20. Chaque sélectionné participera au tirage du vendredi à 8h35. Cette semaine, France Bleu Besançon et Alsace Destination Tourisme vous emmène en Alsace situé dans le village préféré des Français 2017.

• un séjour d'une pour 2 personnes avec dîner gastronomique au « Chambard » + petit déjeuner

Maison fondée en 1901, le Chambard est tenu depuis 2000 par la famille Nasti : découvrez une histoire riche en émotions.

Le Chambard, c’est une histoire de famille. Celle des Nasti. Cette épopée débute à Kaysersberg en 2000, lorsqu’Olivier et Emmanuel, deux frères unis par le goût de recevoir et de partager, reprennent cette maison riche d’un passé d’un siècle. Le premier dirige les cuisines, obtenant bientôt une première étoile Michelin en 2005 suivie du titre de Meilleur Ouvrier de France en 2007. Le second élabore une carte des vins de haute volée, sublimant parfaitement les saveurs orchestrées par son frère dans les plats servis au restaurant. Il se dirigera vers d'autres horizon en 2016 en devenant le successeur de l'enseigne "Marchand de Vin Henner".

Patricia Nasti, l’épouse d’Olivier le Chef, est quant à elle responsable de la Winstub du Chambard et gouvernante de l’hôtel.

Olivier et Patricia sont unis autour de ce projet de vie qu’est le Chambard. Ensemble, ils ont su mener le restaurant au firmament, couronné en 2014 d’un 2e macaron Michelin®. L’hôtel, quant à lui, entre dans le prestigieux réseau des « Relais & Châteaux » en 2015 et offre depuis 2008 de luxueuses prestations 5 étoiles. Cette même année, un Spa enrichit encore l’établissement. De nouvelles adresses voient par ailleurs le jour, à Kaysersberg et Colmar, assurant le rayonnement de la gastronomie et de l’art de recevoir selon la famille Nasti.

• 4 billets Batorama à Strasbourg. Les sites incontournables de la capitale alsacienne sont découverts en toute quiétude et notamment le célèbre quartier de la Petite France et des tanneurs, les Ponts Couverts et le barrage Vauban, la "Neustadt" ou quartier impérial ainsi que le site européen.

