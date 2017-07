Grand jeu de l'été du 17 au 21 juillet 2017 avec France Bleu Besançon

Répondez à la question "vacance" de la semaine et sélectionnez-vous pour le tirage du vendredi.

Gagnez un superbe séjour en Franche-Comté en jouant avec nous

Rien de plus simple. appelez le 03 81 833 111 à 6h20, 7h20 et 8h20. Chaque sélectionné participera au tirage du vendredi à 8h35. Cette semaine, France Bleu Besançon et l'Office du Tourisme Métabief –Malbuisson-les Fourgs vous emmène au Nouvel hôtel SPA de Malbuisson

Pour participer, appelez le 03.81.83.31.11.

Votre cadeau

• Un séjour à l’hôtel spa Les rives sauvages qui ouvrira prochainement à Malbuisson sur les rives du Lac Saint point : Séjour à consommer à partir du 1° aout

Hébergement : suite familiale pour 4 personnes avec repas du soir au restaurant du fromage et petits déjeuners

Activités :

• Voir la fabrication du Comté (tous les jours à 9 heures ) dans l’une de nos fromagerie de Métabief ou de Labergement Sainte Marie (entrée gratuite)

o Metabief o Labergement

• Aqua Deux lacs . Piscine ludique et spa à Mabuisson

• montées au télésiège de Métabief pour admirer la vue sur les Alpes et randonner sur les crêtes du Mont d’Or

• Luge d’été à Metabief (uniquement juillet/aout)

Buller dans le Haut-Doubs et grimper au sommet du Mont D’or !

Découvrir une montagne accessible et pleine d’activités ! Balades, baignades, visites et dégustations de produits régionaux !