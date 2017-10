Grand jeu de l'été du 3 au 7 juillet 2017 avec France Bleu Besançon

Répondez à la question "vacance" de la semaine et sélectionnez-vous pour le tirage du vendredi.

Gagnez un superbe séjour en Franche-Comté en jouant avec nous

Rien de plus simple. appelez le 03 81 833 111 à 6h20, 7h20 et 8h20. Chaque sélectionné participera au tirage du vendredi à 8h35. Cette semaine, France Bleu Besançon et Doubs Tourisme vous emmène au pays de Courbet

Pour participer, appelez le 03.81.83.31.11.

Votre cadeau

Séjour valable pour une famille composée de 2 adultes et de 2 enfants (de moins de 12 ans) comprenant

la nuit avec les petits-déjeuners en hôtel ou en chambre d'hôtes

les 4 dîners (hors boissons)

les 4 entrées pour la visite de l'exposition au musée Courbet d'Ornans "Histoires d'Ateliers"

les 4 entrées à la Saline Royale d'Arc-et-Senans et visite de l'exposition "le Monde d'Hergé" ou la visite au choix d'un autre site incontournable* du Doubs

la remise du pack Bons Plans Doubs Tourisme, avec 24 offres exclusives à découvrir

la remise d'1 kg de comté pour la famille, cadeau de bienvenue des Routes du Comté

* Citadelle de Besançon - Musée du temps et Maison Victor Hugo - Musée de l'Aventure Peugeot - Pavillon des Sciences de Montbéliard - Parc du Dinozoo - Gouffre du Poudrey - Musée des Maisons Comtoises de Nancray - Parc Polaire de Chaux Neuve - Château de Joux - Maison de la Réserve - Grotte d'Osselle - Hameau du Fromage à Cléron - Croisière du Saut du Doubs

Offre de séjour valable jusqu'au 16/10/2017

Les réservations devront se faire à Doubs Tourisme au 03 81 21 29 80 muni de leur bon cadeau