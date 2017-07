Grand jeu de l'été du 31 juillet au 4 août 2017 avec France Bleu Besançon

Répondez à la question "vacances" de la semaine et sélectionnez-vous pour le tirage du vendredi.

Gagnez un superbe séjour en Lorraine en jouant avec nous

Rien de plus simple. appelez le 03 81 833 111 à 6h20, 7h20 et 8h20. Chaque sélectionné participera au tirage du vendredi à 8h35. Cette semaine, France Bleu Besançon et la Famille Mengin vous emmène en Lorraine

Pour participer, appelez le 03.81.83.31.11.

Votre cadeau

Déjeuner pour 2 personnes le samedi à Vins et Tartines.

Dîner pour 2 personnes le samedi aux Pissenlits.

Son et lumières Place Stanislas.

Nuit en chambre standard 2 personnes au Cottage Nancy Brabois.

Petits déjeuners buffet pour 2 personnes dimanche matin.

2 entrées au Musée Lorrain - Palais des ducs de Lorraine

Une visite pour 2 personnes du 1er avril au 31 octobre, le samedi de 14h30 à 16h00 conduite par un guide de Nancy Tourisme

Ou

Toute l’année, jour et horaire au choix des gagnants, mise à disposition d’un audioguide (centre-ville ou Art Nouveau)