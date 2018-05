France Bleu Provence vous invite au Grand-Prix Camions au Circuit Paul Ricard du Castellet les 19 et 20 mai.

En plus de la Coupe de France Camions, de nombreuses courses sont prévues telles que Caterham R300, Lotus Cup Europe, Championnat de France Drift...

Le Truck Show, qui avait réuni en 2017 près de 200 camions décorés, tuning et anciens lors d’un grand défilé le samedi soir et le dimanche midi, reprend du service pour la plus grande joie des passionnés de la route et du camion.

Côté animations au Circuit Paul Ricard du Castellet, un programme toujours plus varié pour vous offrir un week-end d’exception entre amis ou en famille : exposition et défilés de camions décorés, village enfants, expositions constructeurs, fête foraine, show cascades, feu d’artifice, concert…

Gagnez votre accès au circuit les 19 et 20 mai