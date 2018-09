La Patrouille de France revient chez nous le dimanche 16 septembre à Merville pour un meeting époustouflant !

L’Aéroclub de la Lys et de l’Artois à Merville organise un show aérien de grande qualité avec :

Des avions de la guerre 14/18, des avions de voltige, des hélicos, des patrouilles dont celle de France ... Pour un spectacle de 4h !

Au, sol, des animations, des attractions pour petits et grands, des expos et des baptêmes de l’air.

LE MEETING AÉRIEN

L'Aéroclub de la Lys et de l'Artois, en partenariat avec la communauté de communes Flandre Lys est heureux de vous convier à un grand meeting aérien exceptionnel qui se tiendra le 16 septembre 2018 à l'aérodrome de Merville !

Vous assisterez à un grand spectacle de voltige aérienne. A partir de 10 heures, et pendant toute la journée, vous pourrez admirer une exposition d'avions, des démonstrations de voltige et des vols d'avions mythiques ! un spectacle qui ravira petits et grands. Diverses animations vous seront proposées sur le site, ainsi que des stands de restauration et d'animations pour les enfants.

Ne manquez pas cette journée exceptionnelle et réservez dès à présent vos baptêmes de l'air : avions, voltige aérienne vous permettrons de voir du ciel le paysage de la Lys. Nous comptons sur vous pour rendre cette journée unique et mémorable !

L'entrée est gratuite !

Programme au sol : à partir de 10h

• Exposition des aéronefs

• Animation car podium de l’Armée de l’Air

• Présence des différentes armées ( air , marine nationale, terre, gendarmerie)

• Simulateurs

• Exposition : Mémoire de l’aviation, Peintures,..

• Expositions de motos et de voitures anciennes

• Stands divers : Livres, Objets aéronautiques

• Restauration rapide en continu

De 13h00à 18h00 :

Grand show aérien « De la 1ere guerre à nos jours »

ATTENTION / ACCÈS ET PARKING GRATUITS MAIS

LES PRESTATIONS PAYANTES

EXPO VISITE DES AÉRONEFS 5€

ENTRÉE CONFORT - 30€

2 chaises + Parking confort

Afin de profiter de manière confortable au show aérien, nos services sur place peuvent vous fournir une place privilégiée et plus confortable. Un accès au parking confort le plus proche du site.

BUFFET DU MIDI - 35€

Participez au repas du dimanche midi.

Le repas du dimanche midi est un moment privilégié du meeting. Profitez de ce moment en vous offrant une pause déjeuner conviviale et récréative ! Un service de qualité préparé par un restaurateur. Le nombre de places est limité.

LE SOIR : REPAS DE GALA - 45€

Participez au repas de gala du dimanche soir.

Un moment festif et convivial ! Autour d’un repas préparé avec soin, vous pourrez rencontrer les acteurs du show (pilotes, organisateurs,...) et partager aussi vos connaissances avec tous les passionnés du ciel ! Le nombre de places est limité.

Toutes les infos + ICI