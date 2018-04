La réderie d'Amiens, ce sont 2 000 exposants et plus de 80 000 visiteurs qui se déplacent. Ce dimanche 22 avril, retrouvez la cuisine de France Bleu Picardie en direct entre les étals avec Annick Bonhomme et Jean-Michel Descloux.

Deux fois par an, la Rédérie d'Amiens attire plus de 80 000 promeneurs sur les 15 km de trottoirs réservés par 2 000 exposants venus de France mais aussi d'autres pays. Cela fait d'elle une des plus importantes manifestations des Hauts-de-France. La réderie a su garder son authenticité et il est possible d'y retrouver ce qu'on cherche. Objets de collection ou simples souvenirs, pièces détachées introuvables ou gadgets improbables, tous les visiteurs découvrent et ramènent un trésor.

L'Association des Commerçants du Quartier des Halles organise la Rèderie d'Amiens depuis plus de 30 ans, deux fois par an.

Plan de la réderie d'Amiens - http://www.grande-rederie-amiens.com

France Bleu Picardie partenaire de la réderie d'Amiens

Dimanche 22 avril France Bleu Picardie installe son studio juste au pied du Beffroi.

► De 10h à 11h venez assister à l'émission "On cuisine ensemble" en direct de la réderie avec Annick Bonhomme et Jean-Michel Descloux.

► Dans la journée, Jean-Michel Descloux vous propose des animations sur le thème de la cuisine.

