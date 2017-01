Grands froids : France Bleu Alsace lance une collecte pour les personnes les plus fragiles

France Bleu Alsace se mobilise et lance une collecte de produits de première nécessité pour les personnes les plus fragiles en cette période de grands froids.

Météo France Annonce des températures pouvant aller jusqu'à -12° en Alsace cette semaine. Ce sont les personnes qui vivent dans la rue qui ont le plus de difficultés à affronter ces températures glaciales et ont le plus besoin de notre aide.

France Bleu Alsace lance une campagne de collecte en faveur des associations qui s’occupent des sans-abris

Nous vous invitons à déposer des produits d’urgences : tentes, couvertures, vêtements chauds, savons, dentifrices, brosses à dents, déodorants, rasoirs, shampoing.... dans la cour de radio. Nous nous chargeons de les transmettre aux associations d'aide aux sans-abris qui œuvrent à Strasbourg et alentours.

Soyons solidaires, aidons-les !

Notre adresse : 4 rue Joseph Massol 67000 Strasbourg (proche place de la République)

A lire aussi : Jérôme, sans-abris à Strasbourg