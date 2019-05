Grands Jeux Romains : Découvrez l'intimé des romains

Nîmes, France

Depuis ce mercredi 1er mai et jusqu'à dimanche, un camp romain est installé sur la place Gabriel Péri à Nîmes à l’occasion des Grands Jeux Romains. Un camp de légionnaires romains où vivent nuits et jours une trentaine de reconstituteurs costumés en toges et tenues militaires.

Des romaines présentent le maquillage et les bijoux de l'époque © Radio France - Mélodie Viallet

La vie quotidienne des romains

On y trouve une vingtaine de tentes où les romains et romaines nous font découvrir les objets de l'époque : le maquillage et les bijoux des femmes, un stand de nourriture, un atelier de fabrications de bracelets en cotte de maille ou encore de jeux pour enfants.

Un légionnaire devant sa tente © Radio France - Mélodie Viallet

Le nécessaire de toilette des légionnaires

Dans la tente du centurion au centre du camp, on découvre que les légionnaires étaient très propres. Hélène se promène avec ses enfants et elle est très surprise : "Je ne pensais pas que ces guerriers qui vivaient à plusieurs dans des tentes étaient aussi propres. Ils avaient un large panel d’ustensiles, des miroirs, des rasoirs et même des cotons tiges en métal" s’étonne-t-elle.

Les pendentifs phallus étaient des portes bonheur © Radio France - Mélodie Viallet

à lire aussi Grands Jeux Romains : Un camp romain installé en plein centre-ville de Nîmes