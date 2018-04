France Bleu Provence est partenaire de l'événement Grannus, village gaulois sur le site de la colline Notre-Dame de la Pité à Marignane le samedi 26 et dimanche 27 mai 2018.

Découvrez l'histoire et les mystères antiques de Marignane du temps ou nos ancêtres les gaulois régnaient en maître sur notre région, fructueuse en échanges commerciaux, profitant de la proximité de notre mer intérieure nommée de nos jours étang de Berre.

Découvrez la vie au temps des gaulois

Cette manifestation culturelle a la faculté de faire découvrir aux petits et grands toutes les mœurs et activités pratiquées à cette époque à travers des animations spectaculaires et des stands ludiques respectant les savoirs faire, l'art, les coutumes et l'histoire de nos ancêtres.

Toute la famille se retrouvera lors de spectacle de fauconnerie, de courses de chars romains, de démonstrations des techniques de combats et de Cascades équestres de la cavalerie gauloise.

A ne pas manquer : Le banquet Gaulois le samedi soir à 19h30.

En savoir plus : Informations et inscription.