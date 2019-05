Grannus Village Gaulois : participez à la fête gauloise de Marignane

France Bleu Provence est la radio partenaire de Grannus Village Gaulois à Marignane du 24 au 26 mai 2019.

Pour cette dizième édition labellisée par la Fédération Française de Fêtes et Spectacles Historiques (FFFSH), petits et grands seront émerveillés par de nombreuses animations spectaculaires, des troupes gauloises, celtes, romaines, germaines et grecques, mais aussi des ateliers ludiques et démonstratifs sur les métiers antiques.

Le village gaulois s'installe de nouveau sur la colline Notre-Dame-de-Pitié les samedi 25 et dimanche 26 mai dès 10h avec, au programme, des combats de gladiateurs, cascades équestres, concours de lancer de menhir, courses de chars romains et de très nombreuses animations.

Parmi les temps forts :