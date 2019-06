Grimaud dans "La Maison France 5"

Vendredi 21 juin, France Bleu vous propose de découvrir la ville de Grimaud dans le Var, à 20h50 dans la Maison France 5.

La Maison France 5 vous emmène à Grimaud, charmante cité médiévale, perchée à flanc de colline au milieu de paysages somptueux. Ambiance provençale garantie !

Les intervenants de cette semaine

- découverte du vieux village de Grimaud avec Eric Vieux, responsable de la culture et du patrimoine à la Mairie

- Patrice Favière vient passer ses vacances dans la région depuis qu’il est enfant.. Il y a deux ans lorsqu’il choisit de changer de vie, c’est à Grimaud qu’il vient s’installer. Il a alors le coup de cœur pour l’une des plus anciennes maisons du village, qu’il achète et transforme en maison d’hôtes

- François Fenoll est un mordu de brocante. Il a toujours aimé transformer et détourner les objets notamment pour en faire des lampes…. Une passion exercée en dilettante pendant des années et qui est devenue depuis son activité principale

- Native de la région, Joyce Naveau vit près du village de Grimaud, dans une ancienne bergerie, qu’elle a entièrement rénovée. Elle évolue dans l’univers de la décoration depuis de nombreuses années, multipliant les activités. Elle fait partager son univers et ses adresses coups de cœur….

- Direction la commune de La Mole où se trouve l’atelier de Corinne et Jean-François, un couple de créateurs. Ensemble, ils réalisent de magnifiques sculptures mais aussi des éléments de décoration d’inspiration ethnique

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Eclats de verre

Apprécié pour sa finesse et sa transparence, le verre est devenu l’un des matériaux incontournables en déco : arts de la table, vases, photophores et autres objets déco…

Solutions domotiques pour protéger sa maison

Aujourd’hui, on parle beaucoup de maison connectée ou encore de Smart Home, autrement dit l’automatisation de la maison, rendue possible par la domotique. On distingue plusieurs domaines d’application : les économies d’énergie, le multimédia, le confort, mais aussi la sécurité. C’est ce dernier volet auquel on va s’intéresser : sécuriser sa maison contre d’éventuelles effractions, mais aussi contre certains incidents (débuts d’incendie, fuites d’eau…). Comment ça marche, quels sont les équipements à installer, et les différentes options possibles…

Une maison à la Croix Valmer

Nous découvrons une maison à l’emplacement exceptionnel, offrant une vue plongeante sur la Croix Valmer, réputée pour ses plages et ses eaux magnifiques. Au moment de l’achat, la maison était entièrement à refaire : constituée de deux appartements indépendants, elle avait en plus l’inconvénient de tourner le dos à la vue. Il fallait tout inverser. Thomas et sa femme n’ont pas hésité à se lancer dans ce chantier titanesque

Petites touches ethniques

Masques ou coiffes de cérémonies, motifs géométriques ethniques, objets issus d’un artisanat local ou codes tribaux revisités avec une touche de modernité ... Et si cette saison, on jouait la carte « voyage » dans nos maisons…

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, Bormes-les-Mimosas dans le Var est la prochaine destination de Stéphane Thébaut le 28 juin à 20h50