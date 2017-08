Gulli débarque dans les Vosges !

Et la chaîne jeunesse de la TNT a besoin de vous !

Les 27, 28 et 29 Août, la Bresse deviendra le décor d'un nouveau tournage pour la chaîne jeunesse Gulli. Un nouveau numéro de "Dans ma télécabine" sera enregistré dans les montagnes vosgiennes. Le principe de l'émission ? Des familles s'affrontent autour de défis imaginés par l’animateur. A chaque défi, un cadeau exceptionnel sera remporté par la meilleure équipe.

Joan Faggianelli, l'animateur phare de Gulli © Maxppp - BERTRAND BECHARD/MAXPPP

Appel à candidature

Gulli cherche donc des familles (un parent et son enfant) pour venir réaliser les défis de Joan... Et il va falloir être sportif ! VTT de descente, tyrolienne, tubbing, paddle ou encore course d'orientation : c'est ce qui attends les candidats.

Si vous voulez participer à ce qui s'annonce comme 3 belles journées d'aventure au cœur de nos belles Vosges, envoyez votre candidature avec vos coordonnées et une petite vidéo vous présentant avec votre enfant à cette adresse mail : antoine.garcia@j2fprod.com

Logo de Gulli - Gulli

Gulli, LA chaîne jeunesse

Depuis novembre 2015, Gulli est la chaîne de référence pour la jeunesse et la famille. Réguliérement première des audiences chez les enfants, la chaîne a su créer des évènements en proposant des noms connus de tous sur son antenne : Cécile de Ménibus, Benjamin Castaldi, Vincent Cerrutti, Olivier Minne et bien évidemment son animateur phare : Joan Fanggianelli.