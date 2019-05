Ce weekend, 3ème édition de Handi...Cap à Roanne

Vendredi et samedi, l'association A tout crin et la ville de Roanne vous proposent de passer un moment convivial autour du handicap à Roanne. En partenariat avec France Bleu Saint-Eitienne Loire.

Depuis 3 ans, l'association "A tout crin" collabore, pour cet événement, avec la ville de Roanne pour permettre à des personnes avec handicap et valides de se mesurer à travers différentes animations et démonstrations sportives. Le but étant de montrer que "le handicap n'empêche pas la performance" ; le sport peut et doit être ouvert à tous.

Un vendredi très varié.

La journée commencera à la patinoire. Des tours de magie, des dessins de Mandalas, des ateliers mobilité, du basket fauteuil ou du rugby fauteuil vous seront proposés.

Vous pourrez finir la matinée en musique sur la place du marché avec l'association "Léthé Musicale". Le centre de musique permet aux personnes en situation de handicap d'apprendre et de pratiquer la musique. Les membres déambuleront dans les rues piétonnes.

Puis retour à la patinoire pour les autres animations de la journée. Vous retrouverez celles du matin mais aussi une exposition de vieilles voitures et side-cars, de l'initiation au tir à l'arc et un spectacle de danse "Légende du Levant".

Des professionnels partageront leurs expériences à travers une conférence autour du métier de médiateur équin et des activités de médiation équine. La conférence sera suivie d'ateliers pratique.

Un dîner dans le noir.

Pour finir cette 1ère journée, le chef Frédéric Stalport réalisera un menu à déguster et savourer les yeux bandés. Le repas sera animé par le groupe "The Kittens". Une expérience unique à ne pas manquer au restaurant "Ma chaumière" au Coteau.

Un samedi sportif.

Cette 2ème journée débutera avec une démonstration de sauts d'obstacles à cheval avec Ophélie de Favitski.

Suivit de cours de badminton.

Tout au long de la journée, les animations seront toutes aussi variées que la veille : un spectacle avec échassier, une chorégraphie de GRS, un concert chorale, un concert de percussions africaine...

Sans oublier les activités sportives (parcours à l'aveugle, tennis de table, initiation au tir à l'arc, Handi basket, Handi randonnée...), ludiques (jeux de société, jeux sur les sens et la découverte du braille...), ou artistiques (création d'une oeuvre collective de peinture, bricolage et jeux).

2 jours, 2 baptêmes.

Le vendredi, "Les ailes de Merlin" vous proposera un baptême d'ULM pour les personnes en situation de handicap à la base ULM de Mably.(Inscription au 06 17 68 04 89)

Le samedi, ce sera un baptême de plongée au Nauticum. (Inscription au 06 17 68 04 89)

Comme les places sont limitées, il faudra penser à s'inscrire à l'avance.

2 journée ponctuées d'activités qui permettent de changer le regard sur le handicap.

