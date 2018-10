Halloween débute ce mercredi 31 octobre dans toute la France. Pour les magasins spécialisés dans le déguisement en tout genre, cette période représente près d'un quart de leur chiffre d'affaires annuel. Un défi d'autant plus grand que la concurrence des grandes surfaces est de plus en plus rude.

Les masques de clowns font toujours partie des plus vendus et ont connu un regain d'intérêt avec la sortie du film "Ça" en 2017.

Indre-et-Loire, France

Halloween débute ce soir en Touraine ! Et c'est ce soir qu'il ne faut pas être cardiaque. Des hordes de Tourangeaux encostummés en zombie, clown vont envahir les rues avec des déguisements toujours plus réalistes. Seulement, pour s'offrir un déguisement qui fait vraiment peur et de bonne qualité, il faut y mettre le prix. D'après une étude récente, les français prévoient de mettre jusqu'à 19€ dans un costume et 28€ dans la décoration de leur maison. À Saint-Pierre-des-Corps, la boutique spécialisée Fantasio est spécialisée dans le déguisement. D'après son gérant, Martin Drouillard, " tous les costumes se trouvent entre 20 et 30 euros pour période de location du déguisement. " Son magasin compte près de 3800 costumes au total contre un peu moins de 2000 l'an dernier. " On a renouvelé notre stock tout en ayant des costumes de très bonne qualité, des pièces uniques, faites à la main. C'est quasiment du sur-mesure. "

L'allée de costumes dans le magasin Fantasia. © Radio France - Y.P.

Une qualité qui se trouve également chez Fabrice Larue, le gérant de C' la Fiesta, situé à quelques encablures de Fantasia. Comme son confrère, il fait venir ses déguisements " de France et principalement des États-Unis. " Il poursuit : " Il n'y a pas longtemps, une cliente est venue me voir dégoûtée de la qualité d'un costume acheté 10 euros dans un grand magasin. Dans ma boutique, il ne coûtait que 5 euros de plus et était d'une toute autre qualité. "

Les costumes des séries comme La Casa de Papel ou Breaking Bad sont aussi très demandés. © Radio France - Y.P.

Si le prix de la location peut effrayer, Fabrice Larue rassure : " À chaque fois, on prend toujours le nettoyage à la charge du magasin. Ça rassure le client car ça lui permet de savoir qu'il peut faire profiter tranquillement de sa soirée et que s'il renverse un verre de vin ou un autre incident mineur, on le prend en charge. "

Et pour celles et ceux qui voudraient faire peur sans débourser un sou, un atelier de maquillage est offert aujourd'hui à Château-Renault.