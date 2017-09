HAPPY JUMP 2017 CSI*** Jumping International avec France Bleu Normandie

Du 21 au 24 septembre 2017, la 2 ème édition du CSI *** Happy Jump de Canteleu sera un événement majeur dans le circuit sportif des cavaliers de haut-niveau.

Un concours de saut d'obstacles international incontournable où le public rencontre les meilleurs cavaliers du monde au travers d'une passion commune : le cheval.

Pour cette 2ème édition, nous espérons augmenter le nombre de visiteurs (plus de 10 000 spectateurs en 2016), avec une communication forte, l'évolution du village exposant en Fête du Cheval (2016: 12 stands exposants / 2017: 25 stands exposants), une carrière animation au cœur du village avec des représentations des élèves du Poney-Club des Petits Loups, l'équipe de Voltige du Loup et le nouveau projet pédagogique. Nouveauté, les épreuves spectacles en nocturne seront au rendez-vous avec le Jump & Drive le vendredi 22 septembre et la Puissance, le samedi 23 septembre à 20h.

Le jeudi 21 septembre, le projet pédagogique accueillera 100 enfants et adolescents issus de l'IDEFHI et scolaires de la ville de Canteleu.

Les jeunes seront répartis sur différents ateliers : découverte de l'équitation, contact avec l'animal, travail à pied, visite des installations et back stage de la compétition.

Nouveautés 2017:

Des épreuves CSI Poneys au sein des grands cavaliers afin de faciliter les jeunes cavaliers à devenir ceux de demain.

Le projet pédagogique pour donner l'accès à la pratique de l'équitation à tous

Fête du Cheval avec un village exposants important, des représentations dans la carrière animations et des baptêmes poneys offerts par le Haras du Loup

Des bénévoles encore plus nombreux avec le soutient des élèves du CFA d'Yvetot et l'université NEOMA

Une communication importante avec la présence de nombreux médias (France 3, Paris Normandie, Grand Prix (live streaming) France Bleu

Un écran géant sur site

Le parrain de cette 2ème édition : Timothée ANCIAUME

Le CSI *** HAPPY JUMP reste fidèle à son ambition initiale : proposer un grand week-end de fête autour de l’équitation, ouvert à tous et gratuit. Passionnés, cavaliers amateurs ou émérites se retrouveront pour ce moment de partage et de sport. Parmi les temps forts de ces quatre jours : la Soirée des Exposants le jeudi 21 à 18h, le Jump & Drive le vendredi 22 et la Puissance six barres le samedi 23 à 20 heures, tous deux proposés en nocturne. La garantie d’instants intenses ! Des épreuves CSI Poney offriront aux jeunes cavaliers l’opportunité de partager le terrain de jeu des plus grands champions.

La Normandie et le cheval:

Avec ses 47 000 licenciés, la Normandie est La Terre du cheval. Elevages et infrastructures fleurissent pour le plus grand bonheur des passionnés.