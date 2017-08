Harmonies au crépuscule.

Au cœur du Luberon, à Oppède le vieux, première édition des « concerts au coucher du soleil ».

La littérature sacrée, lyrique et symphonique compose les programmes élaborés et dirigés par Cyrill Diedrich, à l’extérieur puis l’intérieur de la collégiale Notre Dame Dalidon. Le chef revient sur ces crépuscules en musique témoins des liens intimes qui l’unissent au Village d’Oppède.

Programme :

Mercredi 23 août, 19h30 : « De la terre à la lune ». Airs pour soprano et ténor (Bach, Mozart, Gounod, Franck...), et airs d'opéra pour soprano et ténor (Gounod, Verdi, Dvorak, Puccini...)

Vendredi 25 août, 19h30 : Tourments spirituels et tourments amoureux. Airs pour soprano et ténor (Schubert, Massenet, Fauré, Gounod...), et airs d'opéra pour soprano et ténor (Mozart, Verdi, Bellini, Puccini...)

Tarifs : 25€/concert, moins de 25 ans, carte jeune, élèves des écoles de musique et conservatoire : 15€