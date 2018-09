Harry Connick Jr est de retour en France pour un concert exceptionnel. Un concert en hommage à la Nouvelle-Orléans

Harry Connick Jr est né à La Nouvelle-Orléans en 1967, et se produit dès l'âge de 6 ans en public.

C'est avec une participation à la BO du film Quand Harry rencontre Sally qu'il débute une tournée mondiale. Swing, jazz, rythm'n'blues, tous les genres musicaux emplissent ses albums.

Après de multiples participations à des films à succès : Copycat ou Independance Day, la tragédie de l'ouragan Katrina lui inspire la production de My New Orleans, collection de chansons inspirées par la ville et ses habitants.

A New Orleans Tricentennial Celebration, telle est le nom de sa tournée pour fêter le tricentenaire de sa ville natale.

► Réservez vite vos places