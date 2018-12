HAUTMONT Capitale de Noël 2018

Par Patrick Marlière, France Bleu Nord

Depuis plus de 20 ans maintenant, en attendant le printemps, Hautmont devient « LA CAPITALE DE NOËL" le temps de quelques jours, et se transforme en un gigantesque marché de Noël avec pas moins de cent chalets. Cinq jours durant, place à la tradition qui illumine les yeux des petits et des grands.