Hedimag, Fabricant de Commerces Mobiles à Hazebrouck, célèbre ses 30 ans avec France Bleu Nord à l'Enduropale 2019.

Venez fêter les 30 ans d’Hedimag et vivez la course de l’Enduropale en invité V.I.P le dimanche 3 février.

Hedimag et France Bleu Nord soutiennent Milko POTISEK , vainqueur de l'Enduropale 2018. Tous avec Milko !

Le Touquet-Paris-Plage, France

Hedimag, Fabricant de véhicules magasins célèbre ses 30 ans d’existence en créant l'événement dans l'événement à l'Enduropale.

Hedimag et France Bleu Nord vous offre la possibilité de suivre la course au Touquet en un espace privilégié face à la ligne d’arrivée au chaud et avec restauration.…

Gagnez vos invitations VIP Hedimag en jouant sur France Bleu Nord.

France Bleu Nord et France Bleu Picardie en direct depuis l'espace Hedimag et sur le parcours de la course :

Ce vendredi 01 février : de 16h à 19h

Ce samedi 02 février : de 10h à 12h30 et de 16h à 18h

ce dimanche 03 février : de 10h à 17h

Et bien sûr, en direct toutes les infos circulation dans la région et aux accès et sorties du Touquet

Tous avec Milko POTISEK : Hedimag et France Bleu soutiennent Milko vainqueur de l'édition 2018.

Milko POTISEK :

Milko Potisek dunkerquois est vainqueur de l'Enduropale en 2018. Il va cette année rouler en MXGP avec le cérès 71 team

Milko - Photo Facebook Milko Potisek

Hervé Diers patron d'Hedimag et Milko Potisek - Photo Facebook Milko Potisek

Retrouvez le parcours 2019 ICI : facebook.com/watch/

