A Hermanville-sur-Mer, pour célébrer la nouvelle année, ils se jettent à l'eau !

Il ne fallait pas être frileux pour le premier bain de l'année à Hermanville-sur-Mer, sur la Côte de Nacre. La température de l'eau avoisinait les dix degrés, ce qui n'a pas empêché 70 baigneurs de se jeter à l'eau, sous le regard des curieux !

L'hiver semble enfin être là en Normandie. Sur le littoral, le sable est dur comme du béton, l'eau glaciale et une petite brise termine de frigorifier les promeneurs. Pourtant c'est bien ici, à Hermanville-sur-Mer, sur la Côte de Nacre que se baladent en maillot de bain, comme si de rien n'était, quelques dizaines de baigneurs, en ce dimanche 1er janvier. Ils sont tous venus pour la sixième édition des Frigodèmes. Et ils ont une façon bien à eux de célébrer le passage à la nouvelle année.

A 13 heures, près de 70 courageux se sont mis en maillot de bain. Quelques minutes plus tard, et après une séance photo pour immortaliser l'instant, et ils se sont tous précipités vers le rivage pour piquer une tête. "Moi je conseille d'y aller directement, de pas réfléchir, ceux qui y vont doucement, c'est plus dur", juge Olivier Lemarchand, ancien maître nageur et organisateur de l’événement. L'eau est pourtant à dix degrés à peine...

"Revigorant"

Difficile de rester très longtemps dans l'eau. A la sortie, les impressions sont unanimes . "C'est moins pire que ce que je croyait", s'amuse Chantal, l'une des baigneuses, "on arrive un peu 'flagada' après le réveillon, et ça remet tout en place. C'est revigorant" , complète Florence. Pour les plus honnêtes comme Philippe, le constat est plus délicat : "ça fait très mal, ça pique, mais une fois qu'on est dedans on sent plus rien de toute façon".

Olivier Lemarchand, chapeau de pirate sur la tête, s'est lui même baigné. Il y a sept ans, alors qu'il vient tout juste d'apprendre à nager à Eliane, une amie, il lui lance un défi. Se jeter à l'eau le 1er janvier pour valider ses acquis. Depuis, l’évènement n'a cessé de prendre de l'ampleur. Une distribution de vins chauds et de chocolats chauds est venue terminer la journée. Mais pas sûr que cela suffise à réchauffer les baigneurs.