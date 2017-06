Héroiques, le spectacle historique de Meaux

Dans le cadre prestigieux de la Cité Episcopale, au pied de la Cathédrale, venez découvrir cette nouvelle création «Héroïques !» en jouant au 01.42.30.10.10

« Terre de Brie, terre de nos ancêtres, tantôt riante sous les blés ondulants au rythme du vent léger, tantôt gonflée par le sang et les larmes des hommes. 1000 ans de tempêtes, de guerres et de révolutions…1000 ans de vie, de construction, de résistance et de souffle nouveau… Des invasions barbares à nos jours, voici l’Histoire de Meaux, notre histoire…»

Dans le cadre prestigieux de la Cité Episcopale, au pied de la Cathédrale, venez découvrir cette nouvelle création «Héroïques !» qui concentre les énergies et les talents de 500 bénévoles comédiens, danseurs, musiciens… Magie des lieux, beauté des musiques et richesse de l’histoire sous le regard de Bossuet, l’Aigle de Meaux, de Napoléon, de Victor Hugo et de Charles Péguy… 1h15 d’émotion !

Le Spectacle Historique de Meaux, c’est l’ADN et la mémoire de notre ville, une formidable aventure humaine portée par le talent et l’énergie de 500 bénévoles, tous passionnés.

Chaque année, pendant presque quatre mois, l’histoire d’une ville se fond et se confond avec l’Histoire.