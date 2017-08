Histoire de vigne : Domaine André et Mireille Tissot

C’est à Montigny-les-Arsures qu’a été créé le domaine André et Mireille Tissot en 1962. Ce Sont Bénédicte et Stéphane qui ont repris et développés pour avoir environ ce jour 50 hectares. Montigny, Capitale du Trousseau.

Il existe Beaucoup de Tissot dans le pays Vignoble. En 1978, André Couche décide de mettre le nom de son épouse Mireille sur la Bouteille, plutôt novateur à l'époque.

Il est tombé dedans quand il était petit. Il a fait des études dans le monde viticole et il a voyager pour découvrir, voir ce qui se fait ailleurs. Le monde vigneron a bien bougé et évolué. Il a toujours voulu être vigneron.

1997, ce fut le tournant Stéphane voulant travaillé différemment.

1997 Année charnière où Stéphane a travaillé la Vigne différemment et en 1999, il est passé en bio (peu commun à l’époque) le Bio. Cela a permis de voir le végétal autrement, la plante, le sol.

Ce que Stéphane Aime dans la Vigne : Tout sauf qu’il n’y ne dort pas.

La Vigne c’est une histoire d’homme et de vie avec une histoire de 80 ans. Des vignes il y en avait partout avant, mais le temps a fait son histoire.

Ce qu’il aime dans la Vigne, ce sont les vendanges où le temps s’arrête et on ne se consacre qu’à cela.

Gamin, il s’enfilait comme beaucoup de jeune dans les tonneaux pour les nettoyer.