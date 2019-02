Hiver & Dépaysement

Les vacances d’hiver, c’était difficile à imaginer autrefois, avant que les trains et des routes correctes nous acheminent là où il y a de la neige. L’hiver c’est à la fois formidable est difficile. D’où il vient d’ailleurs ce mot, hiver ?

Eh bien, l’hiver me fait toujours penser à un poème de Jules Laforgue, « Allons, allons, et hallali C’est l’hiver bien connu qui s’amène ». Peut-être qu’il assimilait l’hiver ici à la vieillesse, eh bien c’est tout le contraire auquel il faut penser. Pensons au bonhomme de neige, au ski, à la luge, aux batailles de boules de neige. Parfois les dictionnaires sont étonnants : Hiver, écrit Furetière en 1690, « L’une des quatre saisons de l’année ». On est d’accord ! Heureusement, il ajoute « celle qui est la plus froide ». on devrait préciser du 21 ou 22 décembre au 20 ou 21 mars. Un plus loin Furetière ajoute que « l’hiver est fort rude en Norvège et fort doux en Italie ». Assurément. Le mot vient du latin classique hiems, remplacé par hibernum devenant hiver en français au XIe siècle. Si vous voulez épater vos amis, évoquez le sommeil hiémal des animaux qui hibernent en vous exclamant : Ah, les plaisir hiémaux !

Ça, je me prépare à le dire ! Ce qui est sûr c’est que les vacances d’hiver sont propices au dépaysement…

Dépaysement, issu du verbe dépayser attesté en 1200 et qui représentait plutôt une sanction. Il s’agissait en fait de faire oublier à quelqu’un les habitudes de son pays d’origine « Dépayser : corriger quelqu’un de ses défauts, de l’accent, des mœurs du pays», dit Furetière en 1690. Aujourd’hui, au contraire, on aime que les personnes ne perdent pas leur accent ! Il y avait aussi cette définition : « Faire sortir quelqu’un de son pays natal » avec un bel exemple: « Les parents de ce jeune homme l’ont envoyé en Italie pour le dépayser ». Très bien ! Dépaysons-nous dans la région de notre choix. Et pour finir une belle citation de Sainte-Beuve : « Le dépaysement …quand on commence d’aimer tourne au profit de l’amour ». Ah franchement voilà de quoi aimer le dépaysement !