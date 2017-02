hivernales de la danse deux pièces pour un duo

Les hivernales d'Avignon invitent Malgven Gerbes et David Branstätter avec deux pièces sur l'art et le métier de danseur.

Présenté lundi 20 février, « AIR » est servi par trois danseuses : une française, une chinoise et une polonaise. Le résultat est un ballet biographique qui se nourrit du vécu des trois interprètes.

« AIR » ce soir à 20H30, Centre de Développement chorégraphique, rue Guillaume Puy, Avignon.

yes no maybe too - hivernales d'avignon

Jeudi au théâtre des Carmes, Malgven Gerbes et David Branstätter présentent "Yes No Maybe Too" qui place face à face une jeune danseuse (Ixchel Mendooza Hernandez) et Eva Kaczag dépositaire du répertoire de la Trisha Brown Dance Company.

"Yes No Maybe Too", jeudi 23 février 18H, théâtre des Carmes.