hivernales de la danse nouveautés et fidélités

Les Hivernales de la danse débutent samedi à Avignon et dans le Vaucluse.

La 39ème édition affiche une trentaine de représentations assurées par 23 compagnies. Le Festival est désormais dirigé par Isabelle Martin-Bridot. Après 12 années à la communication du Centre de Développement Chorégraphique d’Avignon, la nouvelle directrice entend donner à voir le Beau et célébrer les aventures collectives les plus généreuses.

Le rapport à l'autre constitue l'un des fils conducteurs de l'édition 2017 qui connait une ouverture fastueuse au cœur du Palais des papes investit par les danseurs de Yvan Alexandre.

Le quotidien des Hivernales se découpe en après midi plus "spécialisées" et soirées plus "ouvertes". A remarquer encore les rendez vous "performatifs" accueillis par la Collection Lambert.

kubilaï khan - cdc avignon

Outre le Palais des papes et la Collection Lambert, les Hivernales s'installent à nouveau à la Maison Jean Vilar pour une pièce qui associe danse et peinture. Enfants naturels du festival les Kubilaï Khan reviennent avec une création aussi "environnementale" que concernée.

le corps de ballet de l'opéra de marseille - ballet de marseille

Les hivernales 2017 restent fidèles aux stages dont certains sont animés par les artistes invités. Quant'aux "hiveroclites" il change d'appellation mais gardent leur vocation de découvertes. L'opéra du Grand Avignon accueille une soirée des Hivernales. En l’occurrence la clôture de l'édition 2017.

Les hivernales de la danse du 18 au 25 février.

Renseignements et réservations au 04 90 82 33 12, www.hivernales-avignon.com

Les hivernales au jour le jour: dans l'agenda spectacle de 8H35 et dans le 18/19 de France Bleu Vaucluse.