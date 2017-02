hivernales de la danse un palais pour alexandre

Les hivernales de la danse débutent samedi au cœur du Palais des papes.

Plus précisément dans la salle de la grande audience où Yvann Alexandre installe ses « Fragments mobiles ». Cet "enfant des Hivernales" revient dans le festival avec cette pièce pour 11 danseurs pensée pour l’architecture et l’atmosphère qui de dégagent des vieilles pierres et des monuments historiques.

HIVERNALES_17_ALEXANDRE_WEB Partager le son sur : Copier

« Fragments mobiles » samedi et dimanche 16H, Palais des papes.