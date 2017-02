Les hivernales de la danse présentent une pièce portée par une compagnie avignonnaise.

La compagnie « Deux temps trois mouvements » propose « Du chaos naissent les étoile ». Nabil Hemaïzia combine hip hop et esthétique personnelle dans cette pièce pour 2 danseuses et 3 danseurs confrontés aux doutes et aux incertitudes ambiantes.

« Du chaos naissent les étoile » vendredi 20H30 salle Benoît XII.