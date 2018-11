Holiday On Ice fête ses 75 ans avec France Bleu

Cette année, Holiday On Ice fête ses 75 ans ! Un nouveau spectacle en tournée dans toute la France du 28 février au 28 avril 2019

Holiday On Ice fête ses 75 ans !

Pour ses 75 ans, Holiday On Ice revient sur le devant de la scène avec le spectacle le plus ambitieux jamais créée, s’imposant ainsi comme le leader en matière de “grand spectacle” sur glace. Le public découvrira toute l’histoire d’Holiday On Ice, de ses débuts à sa consécration… Un incroyable voyage dans le passé, le présent et le futur du show sur patins à glace le plus populaire de la planète !

Au Palais des sports de Paris du 28 février au 5 mars 2019 et en tournée dans toute la France !